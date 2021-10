Das sagt das Oberste Gericht des Landes. Mit der Entscheidung entzieht es die Betriebslizenz der Windparks. Auch der Bau sowie die damit verbundenen Enteignungen für die Windanlagen seien ungültig.

Die Samen sind die Ureinwohner im nördlichen Skandinavien und auf der russischen Kolahalbinsel. Das Volk umfasst rund 100.000 Menschen. Ein Teil davon lebt von der Rentierzucht. Die Samen hatten vor Gericht in Norwegen argumentiert, der Anblick und das Geräusch der Windturbinen verängstige ihre Rentier-Herden und bedrohe jahrhundertealte Traditionen.

Was jetzt mit den Windparks in Norwegen passieren soll, ließ das Gericht offen. Ein Anwalt der Samen geht davon aus, dass die 151 Windturbinen zurückgebaut werden müssen. Er glaubt, dass das Urteil auch Auswirkungen auf andere Projekte haben könnte - zum Beispiel im Straßenbau. Das Unternehmen, das die Windanlagen gebaut hat, will erst einmal abwarten, was Norwegens Energieministerium zu der Gerichtsentscheidung sagt.

Die Windparks in Storheia und Roan sind Teil von Europas größtem landgebundenen Windenergie-Projekt.