In Norwegen gibt es einen Elektro-Auto-Boom.

In der Hauptstadt Oslo sieht man das auch an den kommunalen Ladestationen, die fast immer belegt sind. Die Stadtverwaltung teilte jetzt mit, dass das Aufladen bald nicht mehr kostenlos sein wird. Ab Montag sollen die 1.300 Ladesäulen in Oslo umgerüstet werden. Eine Stunde Strom kostet dann tagsüber rund einen Euro, nachts die Hälfte.

Die Chefin des norwegischen Elektroautovereins sagte der Zeitung Aftenposten, dass für mehr Rotation gesorgt werden soll. Es sei inzwischen fast unmöglich, eine öffentliche Ladestation zu finden.

In Oslo läuft inzwischen mehr als jedes zehnte Auto mit Strom. Von den in diesem Jahr neu zugelassenen Fahrzeugen in Norwegen werden Schätzungen zufolge die Hälfte E-Autos sein. Das Land fördert die Entwicklung durch Steuererleichterungen.