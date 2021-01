In Norwegens Hauptstadt Oslo öffnen heute die staatlichen Alkoholläden wieder - nachdem sie wegen eines Corona-Lockdowns am Samstag geschlossen worden waren.

Mit dem Lockdown reagierte die norwegische Regierung darauf, dass mehrere Fälle der britischen Coronavirus-Mutation entdeckt wurden, die deutlich ansteckender ist. In Oslo und umliegenden Gemeinden wurden deshalb am Wochenende alle Einkaufszentren und Geschäfte mit Ausnahme der Supermärkte dicht gemacht - auch die Vinmonopolet-Geschäfte, die als einzige unter anderem Wein und Schnaps verkaufen dürfen.

Deshalb fuhren am Samstag viele Menschen in Nachbargemeinden, um sich mit Alkohol einzudecken. Mit dieser Begründung hat die Regierung ihre Entscheidung zur Schließung jetzt rückgängig gemacht. Die Direktorin der Alkoholläden sagte, die Wiedereröffnung könne dazu beitragen, die Mobilität und damit die Ausbreitung des Virus zu reduzieren. Der Lockdown gilt inzwischen in 25 Gemeinden rund um Oslo.