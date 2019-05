In Norwegen sind Millionen Lachse erstickt. In den Gewässern dort hat sich eine Giftalgenart explosionsartig ausgebreitet.

Das Gift der Alge greift die Kiemen der Tiere an, bis sie am Ende keinen Sauerstoff mehr bekommen. Laut der Fischereibehörde ist vor allem der Norden des Landes betroffen. Sie warnt, dass die Blüte der Giftalgen noch nicht vorbei ist. Schon jetzt seien den Züchtern dadurch finanzielle Schäden in Höhe von mehreren Millionen Euro entstanden. Die Entwicklung führt dazu, dass die Lachspreise stark steigen.

Norwegen exportiert weltweit den meisten Lachs - allein im letzten Jahr waren es 1,3 Millionen Tonnen. Der Fisch ist damit nach Öl und Gas das zweitwichtigste Exportgut Norwegens. 1991 hatten Giftalgen schon einmal für einen starken Einbruch gesorgt.