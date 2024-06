Bei kniffligen Entscheidungen im Fußball soll der Video-Assistent den Schiedsrichtern helfen, Situationen auf dem Platz richtig einzuschätzen.

Der VAR - so die Abkürzung - soll den Fußball gerechter machen. Viele Fans sehen das aber mit gemischten Gefühlen - vor allem, weil es dauert, wenn der VAR eingreift und erstmal Videomaterial aus zig verschiedenen Kameraperspektiven überprüft wird. In der ersten Liga in Norwegen haben Fans ihrem Ärger jetzt Luft gemacht und zu Beginn eines Spiels erstmal hunderte Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen. Sie sagen: Die wieder wegzuräumen, hat nur halb so lang gedauert, wie eine typische Situation mit dem Videoassistenten. Der VAR ruiniere den Sport.

Tatsächlich zeigen auch Zahlen für die Bundesliga, dass VAR-Eingriffe länger dauern als Entscheidungen vom Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin alleine. Auch bei der laufenden Fußball-Europameisterschaft der Männer hat es schon einige Diskussionen um den VAR gegeben. Besonders tragisch hat es den belgischen Stürmer Romelu Lukaku erwischt: Ihm wurden schon drei Treffer vom Videoassistenten im Nachhinein aberkannt. In Schweden will der Fußballverband den VAR gar nicht erst in seine Ligen einführen.