Die Klimakrise macht auch den Rentier-Züchtern in Nord-Norwegen zu schaffen.

Eine norwegische Studentin, die die traditionelle samische Rentier-Zucht aus persönlicher Erfahrung kennt, hat das Problem in ihrer Masterarbeit analysiert. Sie sagt, dass die Wanderrouten der Rentiere unterbrochen werden, weil die Seen und Flüsse oft nicht mehr so fest zufrieren. Die Tiere brechen dann auf dünnem Eis oft ein und verletzen sich oder ertrinken. Einige Züchter wollen deswegen Brücken für die Rentiere bauen.

Ein anderes Problem ist, dass es nicht mehr so oft wie früher Dauerfrost gibt. Wenn die Temperaturen zwischen Plus- und Minus-Graden schwanken, können sich mehrere dünne Schichten Eis auf dem Schnee bilden. Zusammen sind die dann so hart, dass die Rentiere nicht mehr an die Nahrung unter dem Schnee herankommen. Deswegen müssen die Rentier-Züchter mehr zufüttern. Auch da macht ihnen der menschliche Einfluss auf Klima und Umwelt aber Probleme. Früher fütterten die Züchter oft Bartflechten zu, die sich Rentiere sonst auch selbst gerne zum Fressen suchen. Die wachsen aber auf Bäumen in alten Wäldern, von denen viele heute verschwunden sind.