In Oslo erinnert jetzt eine Bronze-Skulptur an Walross "Freya".

Die 600 Kilo schwere Walross-Dame war letzten Sommer im Oslofjord unterwegs. Sie zog viele Schaulustige an, bevor die Behörden sie Mitte August einschläferten . Eine Zeitung richtete sogar einen Livestream ein, damit Freya auch online zu beobachten war. Viel Action gab es da aber nicht zu sehen - Walrosse schlafen bis zu 20 Stunden am Tag. Dementsprechend döste Freya sehr häufig auf einem Felsen - oder auch auf Booten, die dort vor Anker lagen.

Passend dazu wurde sie jetzt in Schlummer-Position in einer lebensgroßen Bronze-Skulptur verewigt, die am Wochenende enthüllt wurde. Das Geld dafür - umgerechnet mehr als 20.000 Euro - hatten Aktivisten gesammelt, die damit gegen das Einschläfern von Freya protestieren wollen. Die norwegischen Behörden hatten argumentiert, dass zu viele Menschen dem Walross immer wieder zu nahe gekommen waren. Deshalb hätten weder die Sicherheit der Menschen noch das Wohlergehen des Tieres gesichert werden können.