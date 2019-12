In Norwegen gibt es noch 100 Telefonzellen, die aus Denkmalschutz-Gründen nicht abgerissen oder äußerlich verändert werden dürfen. Das gilt aber nicht für das Innere, deswegen sollen in den Telefonzellen jetzt Bücher zum Tauschen untergebracht werden. Den ersten dieser "Lese-Kioske" hat Norwegens Kulturministerin Trine Skei Grande diese Woche eingeweiht, in Oslo, nicht weit weg von der Nationalbibliothek. Die Ministerin hofft, dass es die umgebauten Telefonzellen den Menschen einfacher machen, Bücher zu lesen.