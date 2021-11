Die norwegische Post wirbt mit einer Weihnachtsmann-Story für ihren Paketdienst - und setzt damit gleichzeitig ein Plädoyer für die Akzeptanz von gleichgeschlechtlicher Liebe.

In dem Werbespot verlieben sich ein Norweger und der Weihnachtsmann. Allerdings können sie sich immer nur kurz sehen, weil Santa so beschäftigt mit den Geschenken ist. Dann lässt der Weihnachtsmann aber die norwegische Post die Geschenke bringen - und die beiden haben endlich Zeit für sich, inklusive romantischem Kuss vorm Weihnachtsbaum. Am Ende des Videos steht der Hinweis, dass es in Norwegen nächstes Jahr 50 Jahre her ist, dass Homosexualität entkriminalisiert wurde.

Wie die Deutsche Welle berichtet, ist es für die norwegische Post nicht der erste Werbespot mit ernstem Hintergrund. Letztes Jahr ging es um den Klimawandel.

Den diesjährigen Weihnachts-Spot haben auf Youtube schon mehr als eine Million Menschen angeklickt.