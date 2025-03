Zu dem Schluss kommen Forschende im Scandinavian Journal of Psychology. Sie haben über 150 norwegische Gerichtsurteile in Vergewaltigungsfällen analysiert. Dabei stellten sie fest: Wenn es im Prozess darum ging, ob das Opfer vor der Vergewaltigung wen anders geküsst hatte oder darum, welche Kleidung es getragen hat, dann bekam der Täter eine kürzere Haftstrafe. Im Schnitt mussten die Täter 16 Monate weniger ins Gefängnis, als bei Fällen, wo es in der Verhandlung nicht darum ging, wie sich das Opfer vor der Vergewaltigung verhalten hatte.

Die Forschenden kritisieren, dass Vergewaltigungsmythen und Victim Blaming Einfluss auf die Urteile haben. Sie fordern, dass Gerichte nur notwendige Informationen einholen. Wenn Opfern von sexuellen Übergriffen nicht geglaubt werde, dann sei das für sie zusätzlich belastend.