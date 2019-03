Der norwegische Rundfunk will keine Lieder mehr von Michael Jackson spielen - erstmal.

Der Sender NRK schreibt auf seiner Internetseite, dass die Lieder des "King of Pop" für zwei Wochen aus der Rotation der Radioprogramme genommen werden. Grund ist demnach die Dokumentation "Leaving Neverland", in der zwei Männer Michael Jackson vorwerfen, dass er sie im Kindesalter auf seiner Ranch sexuell missbraucht habe. Der erste Teil der Doku lief gestern beim US-amerikanischen Sender HBO, der zweite wird heute gezeigt.

Der Musikchef von NRK sagt, dass der Sender abwarten will, wie die Norweger auf den Film reagieren. Dann solle entschieden werden, ob die Musik dauerhaft aus dem Programm fliegt. Das direkt so zu machen, sei schwierig, weil Michael Jackson eine so große Bedeutung für die Popkultur habe.

In den USA hat der erste Teil der Doku Diskussionen ausgelöst. Beweise gegen den verstorbenen Popstar werden in dem Film nicht vorgelegt. Das kritisieren einige Prominente. Andere sagen, dass Michael Jackson von seinem Sockel als Megastar gestoßen werden müsse.