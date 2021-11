Großbritannien will auch im Smartphone-Zeitalter an seinen beliebten roten Telefonzellen festhalten.

Die Aufsichtsbehörde Ofcom sieht die Telefonkabinen noch immer als große Hilfe für Menschen in Not. Deshalb sollen ihr zufolge in Gegenden, wo es kaum Handyempfang gibt, 5000 Telefonhäuschen stehen bleiben. Ein Vorschlag ist auch, alle die roten Telefonzellen zu erhalten, aus denen innerhalb des letzten Jahres mindestens 52mal angerufen worden ist.

Im Moment gibt es noch mehr als 20tausend der nostalgischen Telefonzellen in Großbritannien. Aus denen sind laut Ofcom innerhalb eines Jahres bis Mai 2020 fast 150tausend Notrufe bei Rettungsdiensten und weitere rund 45tausend bei Beratungs- und Notrufdiensten wie den Samaritern eingegangen.

Tausende Telefonzellen werden mittlerweile auch schon anders genutzt, als Mini-Bibliotheken oder Galerien. Interessierte Organisationen vor Ort können ein Telefonhäuschen für ein Pfund erwerben und anders nutzen.