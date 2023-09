ChatGPT ist als KI-Textgenerator nicht auf Medizin spezialisiert - aber er kann unter bestimmten Bedingungen vielleicht ähnlich gute Diagnosen stellen wie Ärztinnen und Ärzte.

Das gilt zumindest für 30 untersuchte Fälle einer niederländischen Studie. Dafür wurden Daten von Patientinnen und Patienten in einer Notaufnahme ausgewertet. Die Forschenden fütterten ChatGPT mit Untersuchungsdaten und den Beobachtungen der Ärzte. Dann sollte der Chatbot fünf mögliche Diagnosen stellen. Darunter war in 97 Prozent der Fälle die richtige Diagnose. Dagegen schafften die behandelnden Notfallmediziner nur eine Quote von 87 Prozent.

Allerdings hatten die Diagnosen von ChatGPT auch Schwächen: Unter anderem waren seine Diagnosen teils unschlüssig begründet. Insofern wird der Chatbot laut den Forschenden wohl erstmal keine medizinischen Entscheidungen übernehmen. Aber: ChatGPT könnte Ideen liefern, an die Mediziner nicht gedacht haben. Dadurch könnten sich vielleicht auch die Wartezeit in der Notaufnahme verkürzen.

Die Studie wurde im Fachmagazin Annals of Emergency Medicine veröffentlicht.