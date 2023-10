Manchmal dauert es lange, bis jemand, der verunglückt ist, gefunden wird - vor allem im Wasser.

In Zukunft sollen automatisierte Drohnen helfen, Menschenleben zu retten. Daran arbeitet ein Forschungsprojekt, an dem unter anderen die Unis aus Chemnitz und Dresden beteiligt sind. Gefördert wird es vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Jetzt wurde eine Drohne vorgestellt, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist. Simuliert wurde bei der Vorführung der Drohne die Rettung eines Ertrinkenden aus einem See. Die Drohne flog selbständig zum Verunglückten, warf eine Schwimmhilfe bei ihm ab und blieb dann so lange als Signal über der Person im See, bis Rettungskräfte da waren.

Ertrinken ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO die dritthäufigste Unfall-Todesursache. Bis September sind in diesem Jahr allein in Deutschland mehr als 260 Menschen ertrunken.