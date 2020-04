Laut Kulturstaatsministerin Monika Grütters will die Bundesregierung sich an den Kosten beteiligen. Deutschland wolle einen Beitrag zum Wiederaufbau leisten. Im Gespräch ist eine Unterstützung bei der Rekonstruktion von Kirchenfenstern, da es in Deutschland Glaswerkstätten mit entsprechender Expertise gibt. Die Pariser Kathedrale Notre-Dame war heute vor einem Jahr in Flammen aufgegangen. Präsident Emmanuel Macron will die Kirche innerhalb von fünf Jahren wieder aufbauen.