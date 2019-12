In der teilweise abgebrannten Pariser Kathedrale Notre Dame wird es zum ersten Mal seit dem Jahr 1803 keine Weihnachtsmesse geben.

Das haben die Organisatoren jetzt bestätigt und gesagt, dass die Arbeiten in der Ruine noch nicht so weit sind, dass es eine provisorische Messe hätte geben können. Jetzt wird der Gottesdienst um Mitternacht in eine nahegelegene Kirche umziehen.

Der Domdekan von Notre Dame sagte, selbst während der beiden Weltkriege gab Weihnachtsmessen, auch als Paris von den Nazis besetzt war. Nur in der Zeit während der französischen Revolution gab es keine Weihnachtsgottesdienste.

Notre Dame wurde vor acht Monaten durch ein Feuer zu großen Teilen zerstört. Der komplette Wiederaufbau wird wohl um die fünf Jahre dauern.