Mehr als ein Jahr ist es jetzt her, dass in Paris die berühmte Kirche Notre-Dame gebrannt hat und stark beschädigt wurde.

Für Forschende ist das Feuer eine Möglichkeit, mehr über das Gebäude zu erfahren. Die Süddeutsche Zeitung berichtet über verschiedene Aspekte, die gerade wissenschaftlich untersucht werden. Durch das Feuer wurden Teile der Kirche freigelegt, die vorher nicht zugänglich waren. Zum Beispiel Steine aus der Decke oder an den Fenstern. Die Forschenden wollen untersuchen, ob die Steine aus einem Pariser Steinbruch stammen oder von weiter entfernt und welche Steine wann wie eingesetzt wurden. Per Bodenradar wird außerdem untersucht, ob an der Stelle von Notre-Dame früher andere Gebäude standen. Auch so eine Untersuchung war früher im laufenden Betrieb nicht möglich.

Die Forschenden wollen aber nicht nur die Vergangenheit untersuchen, sondern auch für die Zukunft lernen. Zum Beispiel, welche Steine Hitze aushalten und welche nicht. Damit könnten Gebäude in Zukunft besser für mögliche Brände gerüstet sein.