Mehrere Jahre wurden die Türme der Pariser Kathedrale Notre-Dame restauriert.

Jetzt dürfen wieder Besucherinnen und Besucher rein. Mehr als 400 Stufen muss man hochgehen. Dann hat man einen guten Blick über Paris. Einer der ersten Besucher in den neuen Türmen war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Die Türme wurden nicht nur saniert, sondern haben auch einen besseren Brandschutz bekommen und wurden sicherer gemacht. Im Südturm gibt es jetzt zum Beispiel eine doppelte Wendeltreppe, damit Besucherinnen und Besucher sich nicht mehr in beide Richtungen aneinander vorbeidrängen müssen.

Vor sechs Jahren hat ein Feuer große Teile der Kathedrale Notre-Dame in Paris zerstört. Jetzt sind die Sanierungsarbeiten endgültig beendet. Die Kathedrale selbst ist schon letztes Jahr wiedereröffnet worden.