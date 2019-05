Der Französische Senat hat ein Gesetz verabschiedet, das vorschreibt, wie das Wahrzeichen wieder vollständig hergestellt werden soll. Demnach soll Notre Dame in fünf Jahren wieder genau so aussehen wie vor dem Brand. Für Spenden gibt es Steuererleichterungen, außerdem wird eine öffentliche Einrichtung für den Wiederaufbau eingerichtet.

Am 15. April hatte ein Großbrand der Kathedrale mitten in Paris schwer zugesetzt. Fast eine Milliarde Euro sind für den Wiederaufbau gespendet worden. An den Großspenden gab es auch Kritik - das Geld solle besser für notleidende Menschen eingesetzt werden statt für ein Bauwerk.