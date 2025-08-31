In Deutschland wird schon länger darüber diskutiert, Lachgas als Partydroge zu verbieten.

Denn: Lachgas kann sehr gesundheitsschädigend sein, ist gerade aber noch relativ einfach zu kaufen - zum Beispiel im Netz oder auch an Automaten.

Jetzt gibt es eine neue Statistik, die zeigt, wie gefährlich Lachgas ist. Der Leiter des Giftnotrufs der Charite in Berlin sagt, dass die Zahl der Vergiftungen mit der Droge sich 2024 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt hat. Auch die zuständige Stelle in Baden-Württemberg und das Giftinformationszentrum Nord berichteten von ähnlichen Zahlen.

Lachgas ist vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Partydroge beliebt. Der Konsum kann Schwindel, Ohnmacht oder Halluzinationen auslösen. Auch eine dauerhafte Schädigung des Nervensystems ist nicht ausgeschlossen. Die Bundesregierung will den Kauf und Besitz für Jugendliche verbieten lassen.