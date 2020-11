In der Elfenbeinküste ist Französisch auch nach Ende der Kolonialzeit immer noch offizielle Landessprache.

Aber die inoffizielle Sprache, die noch von weit mehr der rund 27 Millionen Menschen in dem Land gesprochen wird, ist Nouchi. Nouchi entstand in den 70er Jahren, als die Landflucht einsetzte und viele Arbeit in der Hauptstadt Abidjan suchten. Es setzt sich aus mehreren lokalen Sprachen zusammen. Lange war es verpönt, Nouchi zu sprechen, aber das ändert sich.

Wie die Nachrichtenagentur KNA berichtet, gibt es jetzt ein kleines Projekt, das die Bibel auf Nouchi übersetzen will, damit noch mehr Menschen in der Elfenbeinküste sie verstehen - auf Facebook gibt es schon erste Einträge. Das ist laut einem beteiligten Priester gar nicht so einfach, weil Nouchi bisher kaum verschriftlicht wurde und schnell neue Begriffe entstehen. Der Initiator des Projekts, ein Rechtsanwalt, sieht aber noch andere Probleme: So gibt es ihm zufolge auf Nouchi einige Wörter, die in der Bibel vorkommen, gar nicht. So zum Beispiel das Dromedar. Denn, es existiert in der Elfenbeinküste nicht. Es wird auf Nouchi jetzt umschrieben mit "Pferd mit großer Beule".