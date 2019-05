So ausufernd, dass sich jetzt jetzt in Nordrhein-Westfalen das Innenministerium dazu bemüßigt fühlt, einen Lagebericht zu erstellen. Der soll erklären, warum es zu solchen Ausschweifungen kommt.

Hochzeitsgesellschaften mit Luxusautos blockierten zum Beispiel inzwischen den Verkehr auf Autobahnen und in Innenstädten und die Gäste fotografierten die Aktionen und die entstandenen Staus. In manchen Fällen sollen auch Bengalos gezündet oder in die Luft geschossen worden sein. Auch in anderen Bundesländern hatte es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder ähnliche Vorfälle gegeben, in Nordrhein-Westfalen häufen sich die Vorkommnisse aber offenbar.

Ein Sprecher des Düsseldorfer Innenministeriums sagte dem Kölner Stadt-Anzeiger, allein in den vergangenen drei Wochen sei die Polizei rund 100 Mal im Einsatz gewesen. Meistens sei es um Eingriffe in den Straßenverkehr gegangen. Nach einer Blockade auf einer der Hauptautobahnen des Bundeslandes, der A3, gründete die Polizei eine eigene Ermittlungskommission.