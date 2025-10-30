Die Schwimmerinnen und Schwimmer vom DLRG, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, haben erstmals ihre Geschichte in der NS-Zeit aufarbeiten lassen.

Die Präsidentin, Ute Vogt, hat die Forschungsergebnisse vorgestellt: Danach hat die DLRG damals vom NS-Staat profitiert und sich ideologisch hinter in gestellt.

Zum Beispiel wurden Schwimmkurse und Lebensrettung damit begründet, die - Zitat - "deutsche Volkskraft und Wehrfähigkeit" zu erhalten. Viele Funktionäre sollen Mitläufer gewesen sein, einige auch Mittäter.

Die Gesellschaft schloss auch Juden aus, zum Beispiel musste 1933 der DLRG-Präsident das Amt niederlegen, weil er in den Augen der Nazis als "Halb-Jude" galt.