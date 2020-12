Es gilt als das größte Mahnmal der Welt, das in vielen Städten an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert: Das Projekt der Stolpersteine.

In Paris sind die mit Messing überzogenen Pflastersteine vor den letzten Wohnorten von Opfern der NS-Zeit allerdings nicht zu finden. Eine Initiative von Historikern und Künstlerinnen will die Steine in der französischen Hauptstadt bekannt machen. Die Stadtverwaltung hat mehrere Anfragen aber bisher abgelehnt. Begründung: Die Stolpersteine würden ein unpassendes Bild von Frankreich abgeben, wo 75 Prozent der Juden überlebt hätten. Auch die Pariser Holocaust-Gedenkstätte lehnt sie ab, ähnlich wie bei der Ablehnung in München vor fünf Jahren wird kritisiert, dass Menschen auf die Stolpersteine treten oder achtlos über sie hinweg gingen.

Das Projekt will nicht nur an jüdische Opfer erinnern, sondern zum Beispiel auch an Homosexuelle, Kommunisten oder Sinti und Roma, die ermordet wurden. Angefangen hatte der Künstler Gunter Demnig damit in Köln, inzwischen gibt es etwa 75.000 Stolpersteine in mehr als 20 Ländern.