Während der Nazi-Zeit wurden in Deutschland tausende Menschen Opfer der Forschung.

In Konzentrationslagern wurden zum Beispiel medizinische Experimente an Insassen gemacht oder die Körper von Kriegsgefangenen nach ihrem Tod ohne vorherige Einwilligung der Forschung übergeben. Viele dieser Schicksale sind jetzt in einer Online-Datenbank einsehbar.

Die Datenbank enthält Profile von insgesamt 16.000 Menschen, die nachweislich Opfer erzwungener medizinischer Untersuchungen wurden - sowie Profile von 13.000 Menschen, bei denen das noch erforscht wird.

Die Daten beruhen unter anderem auf einem Forschungsprojekt der deutschen Max-Planck-Gesellschaft. Deren Vorläufer-Organisation sammelte während der NS-Zeit Hirngewebeproben von Opfern des Nazi-Regimes. Viele Proben wurden auch nach 1945 noch verwendet.

