Das sagt der deutsche Historiker Wolf Gruner, der an der University of Southern California lehrt. Er hat dazu einen Vortrag am Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien gehalten. Seine Infos hat Gruner aus Polizei- und Gerichts-Akten. Der Historiker sagt, dass jüdischer Widerstand zwischen 1933 und 1945 oft nur als seltene bewaffnete Gruppenaktivität dargestellt wird - zum Beispiel Aufstände in den sogenannten Ghettos. Dabei habe es auch sehr viel ganz alltäglichen Widerstand in Deutschland und Österreich gegeben - und zwar von jüdischen Männern und Frauen aller Altersgruppen.

Wer angezeigt wurde, kam ins KZ

Die Bandbreite des Widerstands war laut Gruner groß: Einige trugen nicht den vorgeschriebenen Judenstern, andere besuchten Restaurants und Kinos, was jüdischen Menschen eigentlich verboten war oder sie brachen andere Vorschriften. Manche verteilten Flugblätter oder wehrten sich gegen antisemitische Angriffe. Wer erwischt oder angezeigt wurde, kam entweder ins Gefängnis oder ins Konzentrationslager.

Nach Kriegsausbruch 1939 wurden die meisten Jüdinnen und Juden, die alltäglichen Widerstand leisteten, dann direkt ins KZ gebracht und ermordet. Trotzdem hielt laut Gruner der Widerstand an, sowohl von Männern als auch von Frauen.