Papst Pius der XII. ist einer der umstrittendesten Päpste - er war während der NS-Zeit Oberhaupt der Katholischen Kirche und des Vatikanstaates.

Fraglich ist zum Beispiel, wie sehr Pius den Faschisten geholfen hat. Darum geht's gerade auf einem Fachkongress in Rom. Ein Archivar des Vatikans vertrat dort die These, dass kein anderer Staat in Europa verfolgten Juden so sehr geholfen hat wie der Vatikan. Ein eigenes Büro für Judenhilfe hätte Zehntausende Briefe abgewickelt, außerdem hätte der Kirchenstaat im Untergrund und auf diplomatischer Ebene Hilfe organsiert. Beteiligt gewesen sein sollen Klöster und Geistliche in ganz Italien.

Ein Historiker stellte die Situation anders dar. Er legte Dokumente vor, nach denen das vatikanische Staatssekretariat mehr Informationen über die massenhafte Vernichtung von Juden hatte, als jede andere staatliche Behörde in Europa. Ein Beispiel von vielen ist ein Brief vom polnischen Papstbotschafter, der schon im Juli 1942 über Gaskammern aufklärte. Laut dem Historiker kam die einzige öffentliche Reaktion des Papstes erst ein halbes Jahr später und blieb vage. In seiner Weihnachtsansprache 42 sagte Pius, dass, Zitat, "Hunderttausende Unschuldige bisweilen nur wegen ihrer Volkszugehörigkeit oder Abstammung dem Tode geweiht sind".

Ein weiterer Historiker sagte bei dem Kongress, dass der Vatikan und Papst Pius XII. noch nach dem zweiten Weltkrieg unmittelbar an der Fluchthilfe für Nazi-Kriegsverbrecher beteiligt waren.

Der Kongress läuft noch bis 22. Oktober und wird live übertragen.