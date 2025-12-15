Wir sollten weniger Fleisch essen - darin sind sich Ernährungsfachleute mit Umweltschützenden einig.

Doch wie kann man Leute dazu am besten in die richtige Richtung stupsen? Das hat ein Forschungsteam im Journal of Environmental Psychology analysiert. Dazu hat es Studien zu mehr als 30 Experimenten ausgewertet, in denen verschiedene Nudging-Strategien ausprobiert wurden.

Anstupsen kann nach hinten losgehen

Was gut funktionierte, war, wenn es den Leuten leichter gemacht wurde, ein vegetarisches Gericht auszuwählen - zum Beispiel mit einem entsprechenden Tagesgericht ganz oben auf der Speisekarte, oder wenn man Fleisch immer extra dazu bestellen musste. Weniger Wirkung hatte es, nur auf die hohen CO2-Emissionen der Fleischproduktion hinzuweisen. Und manchmal sorgten die Anstups-Strategien sogar dafür, dass die Leute erst recht Fleisch bestellten - quasi aus Trotz.

Das Studienteam wünscht sich noch mehr Untersuchungen zum Thema - auch, weil die meisten Experimente bisher in Hochschul-Mensen gemacht wurden und nicht in normalen Restaurants.