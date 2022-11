Fans, die zusammen ausgelassen bei der Fußball-WM in Katar feiern, während in China Millionen Menschen weiter im Lockdown sind.

Für viele Chinesinnen und Chinesen passen diese Bilder nicht mit der Null-Covid-Strategie im eigenen Land zusammen, die für immer mehr Frust sorgt. Chinas Regierung will offenbar verhindern, dass sich die Stimmung im Land weiter aufheizt. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichten, dass der staatliche TV-Sender die Übertragung der WM-Spiele inzwischen zensiert. Demnach werden Nahaufnahmen von Fans, die keine Maske tragen, rausgeschnitten. Den TV-Zuschauern werden stattdessen die Fußballer gezeigt oder das Stadion. Die AFP-Reporter sagen: Insgesamt zeigt Chinas Staats-TV die Fans seltener als das bei der Live-Übertragung auf anderen Portalen der Fall ist.

In der chinesischen App WeChat hatte vor einigen Tagen ein offener Brief die Runde gemacht. In dem wurde angesichts der strengen Corona-Regeln im Land gefragt, ob China überhaupt "auf demselben Planeten" wie Katar sei.

Der Ärger der Menschen in China über die strikten Corona-Maßnahmen führt zu immer mehr Demonstrationen. In Peking und Shanghai zum Beispiel forderten teils Hunderte ein Ende der Lockdowns - und dass Staatschef Xi Jinping zurücktritt.

Solche offenen Proteste sind in China sehr ungewöhnlich. In dem autoritär regierten Land ist zum Beispiel die Versammlungsfreiheit stark eingeschränkt. Chinas Führung versucht, Proteste zu unterdrücken.