"Nur Ja heißt Ja" - das soll im Sexualstrafrecht künftig auch in Spanien gelten.

Das Parlament in Madrid hat gestern mit deutlicher Mehrheit einen Gesetzentwurf der linken Regierung beschlossen - dazu, was einvernehmlicher Sex ist. Demnach müssen alle beteiligten Personen sexuellen Handlungen ausdrücklich zustimmen. Gegen das sogenannte "Nur Ja heißt Ja"-Gesetz waren Abgeordnete der konservativen Partido Popular und der rechtspopulistischen Vox. Sie kritisierten, dass das Prinzip der Unschuldsvermutung ausgehöhlt werden könnte.

Die Strafrechtsänderung betrifft noch weitere Punkte: Sexuelle Übergriffe sollen in Zukunft als Vergewaltigung betrachtet werden - egal, ob sich die angriffene Person wehrt oder eine Handlung aus Angst geschehen lässt. Auf sexuelle Gewalt stehen dann bis zu 15 Jahre Haft.

In Spanien hatten in den letzten Jahren mehrere Fälle von Gruppenvergewaltigungen für Aufsehen gesorgt. 2018 zum Beispiel sah ein Gericht keine Vergewaltigung, weil es weder Schläge noch Drohungen gegeben habe und das Opfer passiv geblieben sei. Im gleichen Jahr trat in Schweden die "Nur Ja heißt Ja"-Regel in Kraft.