Wenn Babys zu früh geboren werden, dann müssen sie oft noch mehrere Wochen im Krankenhaus liegen - und zwar in einem Inkubator, auch Brutkasten genannt.

Dabei werden sie medizinisch behandelt und das kann auch wehtun, zum Beispiel, wenn Blut abgenommen wird. Schmerzmittel sollen die Babys aber möglichst wenig bekommen, weil das ihre Entwicklung gefährden könnte. Jetzt zeigt eine internationale Studie, dass den Babys bei möglichen Schmerzen auch relativ einfach geholfen werden kann - nämlich mit der Stimme ihrer Mutter.

Das haben die Forschenden festgestellt, als sie 20 frühgeborene Babys in Italien beobachtet haben. Wenn bei der Blutabnahme die Mutter mit ihrem Baby sprach, nahmen die Schmerzanzeichen beim Kind ab. Gleichzeitig stieg bei ihm das Level an Oxytocin, also dem Hormon, dass wichtig ist für Bindungen. Daraus schließen die Forschenden, dass die Stimme der Mutter dem Baby hilft, besser mit Schmerzen klarzukommen. Im Fachmagazin Scientific Reports schreiben sie, dass die Nähe von Mutter oder auch Vater wichtig ist für Frühgeborene im Krankenhaus.