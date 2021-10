Die Zahl genehmigter Forschungsvorhaben, bei denen humane embryonale Stammzellen - sogenannte hES-Zellen - nach Deutschland importiert wurden, ist in den Jahren 2018 und 2019 zurückgegangen.

Insgesamt gab es da 21 Vorhaben. Im Zeitraum 2016/2017 waren es noch 27 gewesen. Das geht aus dem 9. Erfahrungsbericht der Bundesregierung zum Stammzellgesetz hervor.

Für Forschende in Deutschland ist die Verwendung von menschlichen embryonalen Stammzellen nach dem Embryonenschutzgesetz verboten. Das hatte zu Beginn des Jahrtausends zu Protesten der Deutschen Forschungsgemeinschaft und von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geführt.

2002 erlaubte der Bundestag deswegen einen begrenzten Import menschlicher embryonaler Stammzellen. Die Zentrale Ethik-Kommission kann Ausnahmegenehmigungen für Stammzellenforschung beim Robert Koch-Institut erteilen.

Seit 2002 wurden demnach 153 Genehmigungen für Einfuhr und Verwendung von hES-Zellen erteilt. Aktuell verfügen 86 Arbeitsgruppen in Deutschland, die an 53 Universitäten, Forschungsinstituten oder in Unternehmen tätig sind, über mindestens eine Genehmigung für den hES-Import.