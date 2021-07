Cannabis kannten wohl schon die Menschen in der Steinzeit.

Das hat die Analyse des Erbgutmaterials von 110 verschiedenen Exemplaren der Pflanze ergeben. Die besagt, dass Cannabis schon vor 12.000 Jahren im heutigen Nordwest-China angebaut wurde. Damit wäre es eine neben Weizen und Gerste eine der ältesten Kulturpflanzen überhaupt. Wahrscheinlich machten die Menschen damals Fasern und Speiseöl aus den Pflanzenteilen, vielleicht nutzten sie sie aber auch als Medizin und Entspannungsmittel.

Vor etwa 4.000 Jahren haben Menschen damit angefangen, Cannabissorten für bestimmte Zwecke zu züchten: Hanf für Fasern und Marihuana für Drogen oder Arzneimittel. Das zeigt sich laut den Forschenden auch in den genetischen Eigenschaften: in Hanfpflanzen gibt es mehr Mutationen, die die Bildung von Ästen verhindern und für mehr und längere Fasern im Stamm sorgen, Marihuana-Pflanzen produzieren durch die Mutationen mehr Harz und mehr von der psychoaktiven Substanz THC.

Die Forschenden hoffen, dass ihre Ergebnisse helfen, Cannabis-Züchtungen für medizinische und landwirtschaftliche Zwecke zu verbessern.

Analysiert wurde das Erbgut ausgewilderter Kulturpflanzen, seltener und lokaler Sorten sowie von historischen und modernen Hanf- und Marihuana-Sorten. Die ursprüngliche Steinzeit-Cannabis-Sorte ist laut den Forschenden wahrscheinlich bereits ausgestorben.

Einer der Co-Autoren der Studie sagt, es sei gar nicht so leicht gewesen, an Cannabis-Proben aus aller Welt zu kommen. Sie hätten sie schließlich nicht einfach einsammeln und mitnehmen können, denn in manchen Ländern stehen auf das Mitführen von Cannabis Gefängnisstrafen.