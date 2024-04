In vielen Städten in den USA ist Obdachlosigkeit ein großes Problem, heute beschäftigt sich der Oberste Gerichtshof damit.

Er soll prüfen, ob Städte es Obdachlosen verbieten dürfen, im Freien zu schlafen, oder ob das als grausam gelten muss, wenn es gar nicht genug Unterkünfte gibt.

In Kalifornien und anderen westlichen Bundesstaaten haben Gerichte entschieden, dass es gegen die Verfassung verstößt, wenn Obdachlose bestraft und verhaftet werden, weil sie draußen in Lagern zusammen mit anderen campieren. Viele Behörden sagen aber, dass in solchen Lagern gefährliche und unhygienische Lebensbedingungen herrschen können. Sie wollen so gegen die Lager vorgehen.

Interessengruppen halten dagegen, Obdachlosigkeit dürfe nicht kriminalisiert werden, das mache die Krise nur schlimmer. Obdachlosigkeit ist in den USA zuletzt stark gestiegen, auf einen Höchstwert. Ein Grund sind stark gestiegene Mieten und weggefallene Coronahilfen.