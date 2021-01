Sowas wie Geld gab es in Europa anscheinend schon in der frühen Bronzezeit.

Es sah allerdings noch deutlich anders aus - nämlich wie Ringe, Rippen oder Axtklingen. Forschende der Uni Leiden in den Niederlanden haben mehr als 5000 Objekte aus der frühen Bronzezeit untersucht. Dabei stellten sie fest, dass viele nicht nur eine ähnliche Form hatten, sondern meistens auch ungefähr gleich schwer waren. Zumindest fühlten sie sich in die Hand genommen gleich schwer an. Unter anderem daraus schließen die Forschenden, dass sie eine frühe Form standardisierter Währung waren.