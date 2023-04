Ein internationales Forschungsteam plant eine Art Volkszählung der Meeresbewohner - bevor es zu spät ist, weil die Erderwärmung vieles in den Ozeanen vernichten könnte.

Die Forschenden, unter anderem der Universität Oxford haben sich viel vorgenommen: Sie wollen mit ihrem Ocean Census innerhalb der nächsten zehn Jahre mindestens 100.000 neue Arten im Meer entdecken. Wegen des Artensterbens spricht der Projektleiter von einem "Wettlauf gegen die Zeit" - und will deshalb auch auf neue Methoden setzen, um die Entdeckungen schneller zu machen. So sollen zum Beispiel Digitalaufnahmen unter Wasser mit KI-Software untersucht werden, um schneller unbekannte Lebewesen einzuordnen und zu beschreiben. Aber auch sonst wollen die Forschenden alles nutzen, was verfügbar ist: U-Boote, Tiefseeroboter, Taucher, Privatschiffe und Fischereiflotten.

Genug zu entdecken sollte es geben. Die Forschenden gehen davon aus, dass bisher nur 10 Prozent der Arten in den Meeren entdeckt sind - etwa 2 Millionen Spezies dürften noch darauf warten.