Fischen für die Wissenschaft: Der Landesanglerverband in Brandenburg ruft zum Angeln an der Oder auf.

Zwischen Ratzdorf und Schwedt sind alle Anglerinnen und Angler aufgerufen, an diesem Wochenende entlang des Hauptstromes zu fischen, sagte ein Sprecher des Verbands. Was gefangen wurde, soll anschließend über ein sogenanntes Fangblatt dem Institut für Binnenfischerei gemeldet werden. So will das IfB überprüfen, wie sich die Fischbestände in der Oder in den letzten Monaten entwickelt haben. Nach dem großen Fischsterben 2022 hat es schon mehrere solcher Aktionen gegeben.

Wer teilnehmen möchte, braucht einen gültigen Fischereischein und eine Angelberechtigung für die Oder.