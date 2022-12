Im Sommer hatte es in der Oder ein riesiges Fisch-Sterben gegeben.

In Polen wird weiter dazu ermittelt, wodurch es ausgelöst wurde und wer daran Schuld hat. Aber der ARD-Korrespondent für Polen berichtet jetzt, dass es so aussieht, als ob die Ermittlungen im Sande verlaufen werden. Ihm zufolge sagen alle polnischen Behörden, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass Firmen mehr Abwasser als gewöhnlich in den Fluss geleitet haben. Ein Sprecher einer polnischen Umweltorganisation sagt, dass Polen zu viele Genehmigungen für Abwasser-Entsorgung in die Oder erteilt hat - und dass die Vergiftung des Flusses wohl quasi rechtmäßig war.

Der ARD-Korrespondent berichtet, dass die polnischen Behörden mehr als 700 Genehmigungen erteilt haben, Abwasser in die Oder oder Oder-Zuflüsse einzuleiten. Nur ein Antrag sei abgelehnt worden. Deutschland fordert von Polen weiter, das Fischsterben aufzuklären.