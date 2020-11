Schwieriger wird das mit Gerüchen - ein europäisches Wissenschaftsprojekt geht das jetzt an. Das Team von "Odeuropa" will ein Lexikon der Gerüche der letzten fünf Jahrhunderte aufbauen.

Dazu wollen die Forschenden eine künstliche Intelligenz entwickeln, die Geruchsbeschreibungen in alten Texten finden oder Gemälde auf dargestellte Geruchsquellen analysieren soll. Ziel der Enzyklopädie soll sein, die Bedeutung und die Verwendung verschiedener Gerüche zu erfassen - und wie sich deren Wahrnehmung verändert hat.

Später will das Team mit Chemikern und Parfümeuren die Gerüche der Vergangenheit nachbauen. Und dann könnten diese in Museen oder in anderen Kulturstätten verwendet werden, damit wir uns auch in vergangene Zeiten reinriechen können.