Zwei Forscherinnen in den USA haben berechnet, wovon es abhängt, wie viel Land, also wie viel Fläche, für uns und unseren persönlichen Konsum gebraucht wird. Die Rechnung zeigt: Wer nur noch halb so viele Lebensmittel wegwirft, reduziert seinen Landverbrauch um 5 Prozent. Und wer einmal pro Woche auf Fleisch verzichtet oder sehr viel weniger neue Klamotten kauft, spart jeweils 3 Prozent. Auch wo wir leben, spielt eine Rolle. Wer vom Land in die Stadt zieht, reduziert den Landverbrauch um 6 bis 10 Prozent, weil dann die Waren und Dienstleistungen in der Nähe sind. Je nach Region lohnt es sich auch, in einem Mehrfamilienhaus zu wohnen - aber das kommt auf die Stadt an.

Die Rechnung gilt für die USA. Die Forscherinnen sagen, dass ihr Modell helfen könnte, Städte nachhaltiger zu gestalten.