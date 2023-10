Wildschweine sind überaus erfolgreiche Tiere - sie haben es geschafft, alle Kontinente außer die Antarktis zu besiedeln.

In der Hinsicht werden sie laut einer Studie der Veterinärmedizinischen Uni Wien nur von Menschen, Ratten und Mäusen übertroffen. Die Forschenden wollten wissen, was die Wildschweine so erfolgreich macht. Sie beobachteten 13 erwachsene Weibchen in einem Freigehege, statteten sie mit Sensoren aus und kamen zu dem Schluss, dass Wildschweine einfach unheimlich gut darin sind, hohe und niedrige Temperaturen auszuhalten. Durch Thermoregulation. Anders als viele andere Tiere brauchen sie nicht viel zusätzliche Energie, um ihren Körper zu regulieren.

Eine These der Studie ist, dass Wildschweine deswegen auch ganz gut mit dem Klimawandel klarkommen. Allerdings könnte die Erwärmung die Nahrung verknappen, was die Schweine vor ein anderes Problem stellt.