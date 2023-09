Wenn man in einen See baden geht und dort auf einem glitschigen Stein ausrutscht, dann hat man gerade eine besondere Begegnung gehabt: mit einem Biofilm.

Diese Biofilme bedecken Steine oder Algen und sind wichtig für das Gleichgewicht: Sie reinigen das Wasser und entgiften es. Ein europäisches Forschungsteam hat jetzt die Mikroben-Zusammensetzung dieser Biofilme in Bergseen analysiert. Dafür wurden Proben aus 26 Bergseen in den französischen Pyrenäen entnommen über einen Zeitraum von fünf Jahren. Die Ergebnisse sind ernüchternd: Die Vielfalt der Mikroben nimmt rapide ab, so fehlen etwa wichtige Kieselalgen, dafür gibt es mehr Cyanobakterien. Das kann gefährlich werden. Nehmen diese Bakterien überhand, dann produzieren sie Cyanotoxine, die sind giftig. Das ist für Lebewesen im See, aber auch für Mensch und Tier, die das Seewasser nutzen, gefährlich.

Als Ursache sieht das Team den Klimawandel und empfiehlt, die Seen besser zu überwachen und Maßnahmen zu ergreifen, die den Seen dabei hilft, ihr Gleichgewicht zu halten.