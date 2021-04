Ein internationales Wissenschaftsteam sagt: Nur wenige Lebensräume auf der Welt sind in ihrer Artenvielfalt noch intakt. Der Anteil ökologisch unberührter Landflächen liegt bei gerade mal 2,9 Prozent. In diesen Gegenden stellten die Forschenden nur geringe Spuren des Menschen fest und keinen bekannten Artenverlust. Das ist zum Beispiel in Teilen des Kongobeckens so, am Amazonas, in der russischen Tundra und in der Sahara.

Einer der beteiligten Wissenschaftler erklärte, dass in anderen Studien die vermeintlich intakten Lebensräume mithilfe von Satellitenbildern ermittelt wurden. Dabei kam man auf einen deutlich höheren Anteil als knapp drei Prozent. Die Bilder zeigen aber nicht, ob noch alle Tiere da sind.

Wenn aber in fast unberührte Gegenden gezielt wieder verschwundene Arten eingeführt würden, dann ließe sich der Anteil von intakten Lebensräumen wieder auf etwa 20 Prozent erhöhen. Nach und nach könnten die Gegenden dann auch ihre ökologische Funktionalität zurückerlangen. Die Studie ist erscheinen in Frontiers in Forests and Global Change.