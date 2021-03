Vier abgeholzte Bäume pro Einwohnerin oder Einwohner eines G7-Staates.

Das ist der ökologische Fußabdruck, den unser Konsum laut einem Forschungsteam aus Japan in der Welt hinterlässt. Die Forschenden haben ausgerechnet, wie die Nachfrage nach bestimmten Konsumgütern die Abholzung von Wäldern weltweit vorantreibt: Verantwortlich ist vor allem der Konsum aus fünf der sieben wirtschaftsstärksten Staaten. Zum Beispiel gefährdet Deutschlands große Nachfrage nach Kakao den Regenwald in Afrika. Für Chinesen wird viel Holz zum Bauen in Ostasien gefällt und US-Bürgerinnen und -Bürger treiben die Abholzung voran durch eine hohe Nachfrage zum Beispiel nach Gummi aus Liberia oder Soja und Rindfleisch aus Brasilien.

Die Forschenden schlagen vor, Nachhaltigkeit im Handel mehr zu fördern, anstatt ärmeren Ländern direkt Geld zu geben, um ihre Wälder zu schützen.

Nicht-beteiligte Fachleute loben die Studie. Sie weisen allerdings auch darauf hin, dass die Forschenden nicht berücksichtigt haben, dass viele Menschen aus wohlhabenden Staaten schon nachhaltig konsumieren. Außerdem sei es auch wichtig, die Produktionsbedingungen in den betroffenen Gebieten zu verbessern.