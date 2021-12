Ein Team rund um einen Forscher der Uni Leiden in den Niederlanden hat Hinweise darauf, dass schon der Neandertaler vor vielen zehntausend Jahren einen ökologischen Fußabdruck hatte. Die Forschenden haben ein Gebiet bei Halle in Sachsen-Anhalt untersucht, in dem wohl über Jahrhunderte Neandertaler gelebt haben, nachgewiesen durch Funde von Resten alter Gegenstände aus Knochen oder Steinen. Die Forschenden untersuchten Gesteinsschichten und Pollenproben.

Das Ergebnis: Das Siedlungsgebiet der Neandertaler war offenbar weniger bewaldet als die Umgebung zu dieser Zeit. Aus Holzkohle-Ablagerungen schließen die Forschenden, dass der Wald mal gebrannt hat – möglicherweise wurden die Feuer absichtlich gelegt. Selbst wenn nicht, trug der Neandertaler aber wohl dazu bei, dass weniger Pflanzen nachwuchsen – indem er zum Beispiel beim Jagen die Vegetation in seiner Umgebung zertreten hat.