Biber sind in den Niederlanden ein eher seltener Anblick.

Tatsächlich wurden sie erst Ende der 1980er Jahre wieder dort angesiedelt, nachdem Menschen die Tiere im 19. Jahrhundert ausgerottet hatten. Die Untersuchung eines internationalen Wissenschaftsteams zeigt jetzt: Tausende Jahre lang spielten Biber wohl eine große Rolle für Menschen und das Ökosystem in den heutigen Niederlanden. Schon in der Steinzeit haben die Jäger-und-Sammler-Gesellschaften in Europa wohl das Fleisch und Fell von Bibern genutzt und Holzwerkzeuge aus deren Knochen und Zähnen gemacht. Durch die Dämme, die Biber bauen, und das so aufgestaute Wasser veränderte sich außerdem die Landschaft. Davon profitierten manche Fische, Wasservögel und Pflanzen.

Das Archäologie-Team hat an Orten, wo es Biber-Dämme gab, auch überdurchschnittlich viele Überreste von Hechten, Barschen und Karpfen gefunden - aber auch von Ottern und Wildschweinen, die sich von den Fischen und Pflanzen ernährten. Auch Menschen siedelten sich wohl gern in der Nähe von Bibern an, weil es dort viel Nahrung gab.