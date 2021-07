In einem Wald bei Treuenbrietzen in Brandenburg hat die Kommune genau das nach einem verheerenden Brand 2018 getan. Drei Jahre später zeigt sich: Dem Wald geht es besser, als wenn er geräumt und wieder aufgeforstet worden wäre. Dort wachsen jetzt viele junge Bäume. Vor allem Pappeln haben sich selbst ausgesät. Einige sind schon mehr als zwei Meter hoch. Dort finden Insekten und andere Tiere ihren Lebensraum. Die wiederum dienen als Futter für Vögel.

Schutz vor Wetterextremen

Ein wichtiger Grund ist, dass der Wald besser vor Wetterextremen wie großer Hitze und Starkregen geschützt ist. Die verkohlten Überreste der Bäume spenden Schatten und der Boden ist von Moosen und krautigen Pflanzen bedeckt.

Forschende der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, die das Projekt begleiten, berichten, dass im Juni in einer neu angepflanzten Waldfläche in der Nähe Oberflächentemperaturen des Bodens von bis zu 60 Grad gemessen wurden. Im Laborwald war es 20 bis 30 Grad kühler.

Naturkräfte stärken

Die Forschenden aus Eberswalde warnen generell davor, das Ökosystem durch Rodungen oder Pflügen zu schädigen. Stattdessen sei es sinnvoll, die Naturkräfte zu nutzen und zu stärken. Gerade unter extremen Witterungsbedingungen könne sich der Wald sonst immer weniger regenerieren und regulieren.