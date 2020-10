Leider sind die glitzernden Partikel Mikroplastik in Reinform. Ein britisches Wissenschaftsteam hat jetzt zum ersten Mal untersucht, wie sich Glitzer auf Ökosysteme in Seen und Flüssen auswirkt. Die Forschenden haben Süßwasser-Habitate nachgebaut und verschiedene Glitzer-Arten hineingegeben. Das Ergebnis ist ziemlich drastisch: Nach 36 Tagen waren die Wurzeln bestimmter Wasserpflanzen nur noch halb so lang. Und: Es gab dreimal weniger Pflanzen-Plankton als unter normalen Umständen – das Plankton ist aber die Nahrung für viele Wassertiere.

Auch Bio-Glitzer schnitt nicht besser ab

Die Untersuchung ergab außerdem: Nicht nur Glitzer aus Plastik, sondern auch biologisch abbaubarer Glitzer oder Glitzer aus natürlichen Mineralien schaden der Umwelt – die Auswirkungen auf das Ökosystem waren die gleichen.

Bei einem Produkt aus kompostierbarem Material konnte sich außerdem eine invasive Schneckenart sehr schnell ausbreiten. Woran genau das liegt, wollen die Forschenden jetzt untersuchen.