Bienen gelten als wichtige Bestäuber für viele Pflanzen.

Eingeführte Bienen, die in einem Ökosystem lange nicht heimisch waren, können aber auch Probleme bringen. Forschende der Uni San Diego in Kalifornien haben das an Europäischen Honig-Bienen untersucht. Die Art war erstmals im 17. Jahrhundert nach Nord-Amerika gebracht worden und hat zum Teil große, verwilderte Populationen gebildet. Im Raum San Diego sind die Bienen heute die vorherrschenden Bestäuber.

Besser ginge es manchen Pflanzen aber wohl mit den einheimischen Insekten. Die Forschenden kontrollierten unter anderem an Salbei-Pflanzen, wer diese bestäubt und zogen später deren Samen groß. Ergebnis: Einheimisch bestäubte Pflanzen hatten deutlich fittere Nachkommen - mit einer höheren Überlebens- und Fortpflanzungswahrscheinlichkeit.

Das könnte laut Studie daran liegen, dass Honigbienen häufiger Blüten derselben Pflanze anfliegen und so die genetische Vielfalt reduzieren.