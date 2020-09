Korallenriffe sind wichtige Ökosysteme - und sie sind in Gefahr.

Das gilt nicht nur für das bekannte Great Barrier Reef in Australien, sondern für fast alle tropischen Korallenriffe. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie von Forschenden aus Bremen.

Sie haben Daten von sechs Riffen ausgewertet: neben dem australischen, auch Riffe in der Karibik, in Südost-Asien, im Indischen Ozean, dem Pazifik und dem Roten Meer. 94 Prozent der Gebiete sind der Studie zufolge in Gefahr, weil sich die Umweltbedingungen ändern. Bei gut einem Fünftel hat das mit lokalen Faktoren zu tun - etwa Verschmutzung durch fehlende Kläranlagen. Bei einem Zehntel sind in erster Linie globale Faktoren verantwortlich - wie steigende Wassertemperaturen. In den meisten Fällen ist es demnach eine Kombination aus beidem.

Um die Riffe zu retten, ist es laut den Forschenden einerseits wichtig, die Treibhausgas-Emissionen zu reduzierenund andererseits mehr Kläranlagen zu bauen.